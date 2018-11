'Resultaat BAM licht teleurstellend'

Gepubliceerd op | Views: 1.634

AMSTERDAM (AFN) - De winst voor belastingen die BAM donderdag presenteerde was aan de zwakke kant. Dat concludeert een analist van KBC.

Het bouwbedrijf behaalde in het derde kwartaal een aangepaste winst voor belastingen van 35,8 miljoen euro, waar KBC rekende op 39 miljoen euro. De omzet was wel wat hoger dan gedacht. De efficiëntie van het werkkapitaal (TWC) was minder dan verwacht.

KBC handhaaft zijn koopadvies voor BAM met een koersdoel van 4,50 euro. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 4,20 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.40 uur 3,5 procent lager op 3,12 euro.