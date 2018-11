Solide omzetverwachting ASML

Gepubliceerd op | Views: 580

AMSTERDAM (AFN) - De omzetprognose die ASML in aanloop naar zijn beleggersdag presenteerde is solide. Dat constateren analisten van ING in een reactie.

ASML rekent voor 2020 op 13 miljard euro aan opbrengsten. Eerder lag dat doel nog op 11 miljard euro. Volgens ING lag de marktverwachting op 12,5 miljard euro en rekenden de kenners zelf op 13,7 miljard euro. Het middelpunt van de bandbreedte die ASML voor 2025 geeft, een omzet van 15 miljard tot 24 miljard euro, is in lijn met de gedachte van ING.

Kenners van Mirabaud zijn positief over de persverklaring van ASML. Volgens NIBC, dat een accumulate-oordeel heeft op het aandeel, is het groeiprofiel van ASML voor het komende decennium ,,intact''.

ING hanteert een buy-advies op het aandeel ASML, dat donderdag omstreeks 09.40 uur 1 procent steeg tot 156,30 euro.