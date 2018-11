Tencent snijdt in marketingbudget door regels

Gepubliceerd op | Views: 433

PEKING (AFN) - De Chinese internetreus Tencent lijkt te gaan snijden in het marketingbudget van zijn gamesdivisie. Het bedrijf kampt met strengere regels vanuit Peking, terwijl ook de tragere economische groei in China het concern parten speelt. Volgens een document in handen van persbureau Bloomberg wordt leidinggevenden bij de verkoopdivisies gevraagd de uitgaven in te dammen.

Marketingbudgetten van games die nog niet de goedkeuring hebben van autoriteiten worden naar verluidt teruggestort in de kas van Tencent. Elders in het bedrijf wordt gesneden in de kosten.

Autoriteiten hebben het toezicht op de gamesindustrie, goed voor meer dan 30 miljard dollar aan inkomsten, verscherpt. Het land wil onder meer controle hebben over cultureel beleid. Sinds een paar maanden is het goedkeuringsproces voor games door Peking bevroren. Eerder werden ook al ,,ongepaste en vulgaire" games verboden.

De ingrepen zullen bij Tencent naar verwachting zorgen voor de eerste winstdaling in tien jaar. De omzet over het derde kwartaal valt naar verwachting 'slechts' 24 procent hoger uit. Sinds de piek in januari verloor het bedrijf al 200 miljard dollar aan beurswaarde.