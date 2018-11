KBC verhoogt advies Beter Bed

Gepubliceerd op | Views: 353 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van KBC Securities hebben hun advies voor Beter Bed verhoogd naar buy van hold. Volgens de marktvorsers was een recente strategie-update overtuigend en pakt het management de problemen bij de beddenverkoper doortastend aan. Bovendien is de koers van het aandeel in hun optiek te hard gedaald de afgelopen periode.

De strategie-update van Beter Bed biedt een duidelijke route naar herstel, menen de kenners van KBC. Zo wil Beter Bed meer kosten besparen en ingrijpen bij zijn slecht presterende Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse activiteiten. Ook doet het de Spaanse keten El Gigante del Colchón van de hand. Door die stappen verwacht KBC dat volgend jaar de marges al verbetering beginnen te vertonen. Bovendien rekenen ze op groei in Duitsland door een omnichannel-aanpak.

Wat de KBC-kenners ook positief stemt is de stap van Beter Bed naar het ontginnen van de bedrijfsmarkt. Zo gaat de onderneming boxsprings en matrassen leveren aan Center Parcs, werd vorige week bekend.

KBC verlaagde het koersdoel voor Beter Bed van 7 euro naar 6,50 euro. Het aandeel Beter Bed sloot woensdag op 4,55 euro.