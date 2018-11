Lagere resultaten cateraar Sodexo

Gepubliceerd op | Views: 167

PARIJS (AFN) - Het grote Franse catering- en schoonmaakbedrijf Sodexo heeft in het afgelopen gebroken boekjaar een lagere omzet en winst behaald. De uitbater van bedrijfsrestaurants, schoolkantines en keukens van zorginstellingen had te maken met zwakke prestaties in Noord-Amerika en negatieve wisselkoerseffecten.

De omzet in het eind augustus afgesloten fiscale jaar 2018 zakte met 1,4 procent tot 20,4 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten was een groei met 4,4 procent te zien en de autonome groei bedroeg 1,6 procent. De onderliggende nettowinst zakte met ruim 14 procent tot 706 miljoen euro.

In een toelichting sprak topman Denis Machuel van Sodexo van een uitdagend jaar voor de onderneming. Er wordt gewerkt aan een verbetering van de prestaties, waarbij de autonome groei in het nieuwe boekjaar moet worden verhoogd. Sodexo telt wereldwijd 460.000 werknemers en is actief in 72 landen. Dagelijks bedient het bedrijf 100 miljoen klanten.