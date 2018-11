BAM ziet trend doorzetten(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2018 flink meer omzet en winst geboekt. Dit bleek uit een update die de bouwer donderdag voorbeurs verstrekte."De markttrends van het eerste halfjaar hebben zich, in lijn met onze verwachtingen, voortgezet in het derde kwartaal van 2018", zei CEO Rob van Wingerden in een toelichting.De omzet steeg van 4.677 miljoen naar 5.042 miljoen euro en dit leverde een winst voor belastingen op van 93,6 miljoen euro, flink meer dan de 59,4 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2017.Inmiddels ligt na negen maanden de marge gecorrigeerd voor belastingen op 1,9 procent. Dit is inclusief de kostenoverschrijding voor IJmuiden in het tweede kwartaal.Bij de halfjaarcijfers boekte BAM nog eens 30 miljoen euro af op het project Zeesluis IJmuiden. Dit werd toen grotendeels gecompenseerd door verbeterde resultaten buiten Nederland, terwijl de woningbouwontwikkeling in Nederland de margeverbetering stuwde.In totaal heeft BAM nu ongeveer 100 miljoen euro op IJmuiden afgeschreven.Om toekomstige dompers te voorkomen zal BAM nog selectiever worden in het aannemen van grote klussen, beloofde CEO Van Wingerden bij de halfjaarcijfers.Donderdag meldde BAM een non-cash afwaardering van 23 miljoen euro op Nederlandse buitenstedelijke vastgoedposities. Verder meldde BAM “sterke” resultaten bij Bouw en Vastgoed en PPS.De tak Infra presteerde break-even, aldus de bouwer. "De goede prestaties in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland, met marges ruim binnen de strategische bandbreedte, werden tenietgedaan door Nederland, BAM International en België."De orderportefeuille kwam eind september uit op 11,9 miljard euro. Dit was 11,8 miljard euro ultimo juni.De zogeheten handelswerkkapitaal-efficiency ging van 11,1 procent negatief naar 9,4 procent negatief. Inmiddels is er "volle aandacht op het keren van de recente trend voor handelswerkkapitaal-efficiency", meldde BAM.OutlookBAM streeft voor 2018 nog altijd naar een gecorrigeerd resultaat vóór belastingen van ongeveer 2 procent.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999