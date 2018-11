Negatief resultaat voor Sif

Gepubliceerd op | Views: 221

ROERMOND (AFN) - Funderingsspecialist Sif Group heeft in het derde kwartaal een negatief resultaat in de boeken gezet. Het bedrijf had te maken met een zwakke productie, mede door vertragingen bij de aanvoer van staal en door de zeer lage waterstanden van rivieren.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg min 1,1 miljoen euro, tegen een plus van 11,2 miljoen euro een jaar eerder. De productie van palen voor offshore windmolens en energieprojecten was 19 kiloton, tegen 59 kiloton een jaar eerder. Sif sprak van lage marges op projecten in uitvoering en relatief hoge uitval door ziekte.

De contributie, de omzet minus de kosten voor onder meer grondstoffen, was in de afgelopen periode 11,4 miljoen euro, van 30,3 miljoen euro vorig jaar. Sif verwacht dat de productie in heel 2018 uitkomt op 145 kiloton. Het orderboek voor 2019 bevat al voor 200 kiloton aan opdrachten en 90 kiloton voor 2020.