Handelstak stuwt omzet Société Générale

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Société Générale heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald dan een jaar eerder. De Franse bank profiteerde van sterke prestaties van zijn handelsbank, die voor het eerst in anderhalf jaar groei liet zien.

De omzet dikte met 9 procent aan tot 6,5 miljard euro. Onder de streep hield SocGen 1,3 miljard euro over. Dat is ruim 16 procent meer dan een jaar eerder. De handelsdivisie zag de opbrengsten met 19 procent stijgen. Vooral in de Verenigde Staten werd stevig aan de weg getimmerd.

De bank wil in de periode tot aan 2020 jaarlijks 3 procent omzetgroei behalen. Dit jaar is in de eerste negen maanden 0,9 procent groei bewerkstelligd.