Wall Street verder omhoog door hoop steunpakket

Mooi man dit...stimulering niet door 2 dagen terug beurs min 1 in USA. Een dag later stimulering gaat wellicht door, maar met de helft van wat eerder werd verwacht en de beurs stijgt meer dan 3 proc in twee dagen tijd. Conclusie: manipulatie tot de macht 100. Mensen, als je geen tactiek hebt, ga je hoe dan ook geld verliezen, want dit is niet anders dan een casino. En heb ook tot 2 jaar terug flink verloren, maar sindsdien werk ik met een eigen tactiek en dat levert wel wat op. Echter, is het verlies nog niet goed gemaakt. Ga in ieder geval niet beleggen als je geen tactiek hebt!