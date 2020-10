Marel rondt overname Treif Maschinenbau af

Gepubliceerd op | Views: 544

REYKJAVIK (AFN) - Het IJslandse Marel, dat machines voor de verwerking van vlees en vis maakt, heeft de overname van het Duitse Treif Maschinenbau afgerond. Treif levert snijtechnologie voor levensmiddelen. De mededingingsautoriteiten zijn akkoord met de deal.

Marel, met een notering op Beursplein 5, betaalde de overname met 128 miljoen euro in contanten en 2,9 miljoen in aandelen. Met de deal versterkt Marel onder meer de productenlijn en de verkoop van standaardmachines, maar kan het bedrijf ook inspelen op verbetering van automatisering en voedselveiligheid.

Het hoofdkantoor van Treif zit in het Duitse Oberlahr. Er werken circa vijfhonderd mensen en de jaaromzet is ongeveer 80 miljoen euro. Treif kwam in 1989 in handen van de huidige topman Uwe Reifenhäuser, die de onderneming kocht van het toenmalige management. De vader van Reifenhäuser heeft Treif meer dan zeventig jaar geleden opgericht. Treif is aanwezig in Europa, de Verenigde Staten en China.