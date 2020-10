Trump positief over gesprekken nieuw coronasteunpakket

Lijkt me toch stug dat ze er nu uit gaan komen.



De average Joe het kan wel schudden.



Wint Trump, gebeurd er helemaal niets.



Verliest Trump in November, zit hij er zowieso tot januari, als hij het Witte Huis überhaupt wil verlaten.



Amerikaanse bevolking verliest zowieso. Na 4 of 8 jaar Trump is dat hele land compleet murw geslagen en uitgewoond, zoals Trump alles achterlaat.