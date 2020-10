Trump positief over gesprekken nieuw coronasteunpakket

Gepubliceerd op | Views: 2.795 | Onderwerpen: Donald Trump

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De gesprekken over een deal voor een nieuw coronasteunpakket voor de Verenigde Staten "beginnen ergens op te lijken", heeft president Donald Trump laten weten in een live-interview op nieuwszender Fox News. Eerder deze week dreigde hij nog de stekker te trekken uit de onderhandelingen hierover.

Trump reageerde op gesprekken tussen Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en minister van Financiën Steven Mnuchin die woensdag belden over mogelijke steun voor de luchtvaart. De president bevestigde de gesprekken en omschreef ze als "heel erg productief".

"We zijn weer begonnen met praten. En we praten over vliegtuigmaatschappijen en een nog grotere deal dan die voor de luchtvaart", aldus Trump. "We praten over een deal van 1200 dollar per persoon, maar ook over andere dingen."

Volgens Pelosi, die Trump op diverse punten tegensprak, is een bedrag van 1200 dollar niet voldoende om de coronacrisis het hoofd te bieden. Donderdag praten zij en Mnuchin verder.

Mnuchin zou woensdagavond ondanks dat de president zich terugtrok uit de gesprekken aan Pelosi geopperd hebben om de gesprekken te hervatten, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Pelosi zei in een persconferentie dat ze woensdagavond tegen Mnuchin heeft gezegd dat er geen apart wetsvoorstel voor steun aan vliegtuigmaatschappijen komt, zonder een "groter wetsvoorstel" over coronasteun. Het Witte Huis en Pelosi verschillen nog van mening over de inhoud van de luchtvaartsteun.