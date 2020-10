Adyen gaat samenwerking aan met Columbia Sportswear Company

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Betalingsverwerker Adyen gaat een samenwerking aan met de Amerikaanse kleding- en schoenenverkoper Columbia Sportswear Company. Adyen gaat in de Verenigde Staten, Canada en Europa betalingsdiensten verzorgen voor het bedrijf.

Er werden geen financiële details gemeld over de samenwerking. Het in Portland in de staat Oregon gevestigde Columbia Sportswear Company verkoopt zijn producten momenteel in ongeveer negentig landen.