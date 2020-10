Coronacrisis stuwt waardering boodschapbezorgdienst Instacart

Gepubliceerd op | Views: 321

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse boodschapbezorgdienst Instacart is sinds het begin van de coronacrisis meer dan twee keer zoveel waard geworden omdat mensen vanwege de virusuitbraak massaal online boodschappen bestellen en thuis laten afleveren. De waardering ligt nu op 17,7 miljard dollar, tegen 7,9 miljard dollar aan het begin van dit jaar.

Instacart maakte bekend in een nieuwe financieringsronde die werd geleid door bestaande aandeelhouders nog eens 200 miljoen dollar te hebben opgehaald, waarbij dus een veel hogere waardering aan het bedrijf werd toegekend. Instacart wil het geld gebruiken om zijn diensten en activiteiten verder uit te breiden.

De onderneming werd in 2012 in San Francisco opgericht en is actief in de Verenigde Staten en Canada. Instacart ging dit jaar onder meer samenwerkingsovereenkomsten aan met grote supermarkten als Walmart en 7-Eleven. Naar verluidt heeft Instacart zakenbanken ingeschakeld om een mogelijke beursgang te onderzoeken.