Beleidsbepalers ECB hechten aan flexibiliteit

FRANKFURT (AFN/RTR) - De beleidsbepalers bij de Europese Centrale Bank (ECB) vonden het vorige maand belangrijk om de nodige speelruimte en flexibiliteit te behouden, om nog met passende maatregelen te kunnen komen als dat nodig zou zijn. Dit komt naar voren uit de notulen van de laatste beleidsvergadering.

Ondanks alle onzekerheid rond de coronacrisis, liet de centrale bank in Frankfurt de rentetarieven in september onveranderd en werden er ook geen nieuwe stimuleringsmaatregelen aangekondigd. ECB-president Christine Lagarde sprak in een toelichting op het rentebesluit juist van een sterk herstel in economische activiteit in de voorgaande maanden.

Lagarde kreeg destijds ook veel vragen over de houding van de ECB ten opzichte van de euro, die de voorbije periode tijd aanzienlijk was gestegen. Ze erkende dat die dure euro slecht nieuws was voor de doelstellingen van de centrale bank, omdat dit de inflatie drukt. Een dure euro kan economisch herstel in de muntunie dwarszitten, omdat dit bedrijven uit eurolanden internationaal minder concurrerend maakt.