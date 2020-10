'Wall Street stevent af op hogere opening'

Gepubliceerd op | Views: 950

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen gaan donderdag waarschijnlijk een hogere opening tegemoet, gestuwd door de hernieuwde hoop op een crisissteunpakket. De financiële markten verwerken daarnaast het verkiezingsdebat tussen Kamala Harris en Mike Pence. Ook reageert Wall Street op de aankondiging van president Donald Trump om de meeste Amerikaanse troepen voor kerst uit Afghanistan terug te halen.

De gesprekken over een deal voor een nieuw coronastimuleringspakket "beginnen ergens op te lijken", heeft Trump laten weten in een live-interview op nieuwszender Fox News. "We zijn weer begonnen met praten. En we praten over vliegtuigmaatschappijen en een nog grotere deal dan die voor de luchtvaart", aldus Trump. "We praten over een deal van 1200 dollar per persoon, maar ook over andere dingen."

Trump speelde woensdag ook al openlijk met de gedachte dat hij binnenkort een handtekening onder nieuwe crisissteun zou zetten, tot groot genoegen van beleggers in New York. De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 1,9 procent op 28.303,46 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent tot 3419,45 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,9 procent tot 11.364,60 punten. Mogelijk volgt er nu meer nieuws.

Chips

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar de chipsector, vanwege sterke verkoopcijfers van de Taiwanese chipmaker TSMC. De belangrijke leverancier van halfgeleiders voor smartphones profiteerde onder meer van de nieuwe iPhones die Apple binnenkort zal onthullen. Daarnaast heeft het Zuid-Koreaanse Samsung, een van de belangrijkste rivalen van Apple, laten weten een uitstekend kwartaal achter de rug te hebben.

Regeneron lijkt een hogere opening tegemoet te gaan. De farmaceut heeft bij de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA om goedkeuring gevraagd voor zijn coronatherapie met synthetische antilichamen. Trump kreeg dit experimentele medicijn onlangs al toegediend. Hij is vol lof over de behandeling.

Overnames

Er was ook overnamenieuws. Zakenbank Morgan Stanley lijft vermogensbeheerder Eaton Vance in. Met de deal is circa 7 miljard dollar gemoeid. Computerbedrijf IBM liet op zijn beurt weten zijn tak voor infrastructurele diensten op eigen benen te willen zetten met een zelfstandige beursnotering.

Citigroup staat eveneens in de schijnwerpers. De Amerikaanse autoriteiten hebben de bank een boete van 400 miljoen dollar opgelegd vanwege tekortkomingen in de systemen voor risicobeheer.

Google

Ook is bekend geworden dat Google, onderdeel van Alphabet, met Franse mediapartijen in overleg moet over vergoedingen voor het tonen van nieuws. Dat heeft een Franse rechtbank beslist. Tot nu toe weigerde Google media te vergoeden voor het gebruik van inhoud, met name foto's en video's.

Verder heeft Facebook aangegeven na het sluiten van de stembureaus in de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november tijdelijk geen politieke advertenties meer toe te staan om misbruik of verwarring te voorkomen. Ook gaat het socialemediaplatform berichten die voortijdig een winnaar uitroepen voorzien van een label met informatie van gezaghebbende nieuwsmedia en verkiezingsfunctionarissen.