'Euronext dicht bij deal over overname Italiaanse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext is dicht bij een overeenkomst met branchegenoot London Stock Exchange (LSE) over de overname van Borsa Italiana. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat voor dat laatste bedrijf ongeveer 4,5 miljard euro wordt neergeteld, inclusief schulden.

Euronext is onder andere de uitbater van de aandelenbeurs in Amsterdam. Het trekt bij het bod op het bedrijf achter de beurs in Milaan samen op met de Cassa Depositi e Prestiti (CDP), die namens de Italiaanse staat investeert in bedrijven die van nationaal belang zijn. In het geval van Borsa Italiana wil de Italiaanse regering vooral enige zeggenschap hebben over het platform waarmee staatsobligaties worden verhandeld.

Naast de Italiaanse staat werkt ook de bank Intesa Sanpaolo met Euronext aan het bod. Zowel CDP als Intesa zouden na afronding van de overname een belang krijgen in Euronext.

Omzet

LSE en Euronext weigerden tegenover Bloomberg te reageren op het nieuws. In een eerder interview stelde de topman van Euronext, Stéphane Boujnah, dat Italië na een eventuele overname van Borsa Italiana goed zou zijn voor ruim een derde van alle omzet.

LSE moet het bedrijf achter de beurs in Milaan verkopen om zorgen over mededinging weg te nemen rond zijn eigen deal met Refinitiv. De Londense beursuitbater wil die dataleverancier kopen in een deal ter waarde van 27 miljard dollar, waarmee een van 's werelds grootste aanbieders van marktdata ontstaat.