Google moet met Franse media onderhandelen over nieuwsvergoeding

PARIJS (AFN/AFP)

PARIJS (AFN/AFP) - De Amerikaanse techreus Google, onderdeel van Alphabet, moet met Franse mediapartijen in overleg over vergoedingen voor het tonen van nieuws. Dat heeft een Franse rechtbank beslist. Tot nu toe weigerde Google media te vergoeden voor het gebruik van inhoud, met name foto's en video's.

Volgens uitgevers en andere media was de weigering van Google om voor het gebruik van content te betalen in strijd met de regels. Frankrijk is het eerste land binnen de Europese Unie dat de Europese richtlijn toepaste die in 2019 werd aangenomen.

Volgens de Franse mededingingsautoriteit gelden concurrentieregels voor iedereen, dus ook in de digitale wereld. Voor Franse mediabedrijven, die het financieel veelal zwaar hebben, is de mogelijke uitbetaling van Google een mooie opsteker.

De uitspraak volgde kort op de aankondiging van Google dat het met Franse mediabedrijven dicht bij een akkoord was over de kwestie.