Herstel Franse economie hapert

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het herstel van de Franse economie hapert. Momenteel ligt de economisch productie van het land zo'n 5 procent onder het niveau van voor de crisis en de vooruitzichten zijn allerminst rooskleurig.

Een maandelijkse enquête van de Franse centrale bank onder zo'n 8500 bedrijven leert dat er in de maanden augustus en september nauwelijks sprake was een groei van de economische activiteiten in sectoren als de bouw, de dienstensector en de industrie. Ook de vooruitzichten voor oktober wijzen niet op een opleving.

Eerder dit jaar was wel sprake van een groeispurt. Dat was na het opheffen van de lockdownmaatregelen die het land en de economie goeddeels plat hadden gelegd.

Tweede golf

De Franse economie wordt nu ook geraakt door de tweede golf van coronabesmettingen en maatregelen om verdere verspreiding in te dammen. Het maakt dat consumenten ook voorzichtiger zijn geworden. De Franse president Emmanuel Macron zal naar verwachting donderdag meer maatregelen aankondigen.

De preses van de Europese Centrale Bank, de Française Christine Lagarde, waarschuwde eerder al dat het gehoopte V-vormige herstel in de eurozone er waarschijnlijk anders uit komt te zien. Daarbij bestempelde ze de situatie in Frankrijk en Spanje als bijzonder zwak.

Groei

Ondanks het haperende herstel rekent de Franse centrale bank in het derde kwartaal op een groei van de economie met 16 procent. De verschillen per sector zijn daarbij aanzienlijk. De meeste zorgen leven in de auto-industrie, de horeca en recreatiesector.

Het Franse statistiekbureau Insee zei onlangs voor het vierde kwartaal dit jaar op een stagnatie van de economische groei in het land te rekenen.