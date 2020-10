ING wil financiering olie- en gaswinning terugbrengen

Gepubliceerd op | Views: 1.489 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - ING wil de eigen financiering van olie- en gaswinning komende decennia met bijna een vijfde terugbrengen. Dat doet de bank niet door alleen de geldkraan dicht te draaien. Ook zal het financiële concern met bedrijven in de sector in gesprek gaan over hoe ze kunnen overstappen op duurzamere technologieën.

ING werkt er al langer aan om zijn kredietportefeuille van circa 600 miljard euro meer in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Zo wil de bank helpen om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden.

Het nieuwe streven voor de olie- en gaswinning komt concreet neer op een afname van de financiering met 19 procent in 2040, afgezet tegen het niveau van 2019. Volgens ING ligt het voor de hand dat de eigen betrokkenheid bij olie al relatief snel duidelijk zal afnemen. Gas zal door veel zakelijke klanten waarschijnlijk als overbruggingsbrandstof gebruikt worden, voor er een duurzamer alternatief mogelijk is. Daarom houdt de bank voor de gaswinning rekening met een geleidelijke daling.

In een nieuw rapport van ING over de eigen klimaatinspanningen zijn ook voortgangscijfers terug te vinden ten aanzien van andere branches. De bank ligt ligt volgens de bevindingen op koers met zijn doelstellingen voor bijvoorbeeld de cementsector, staalbranche en scheepvaart. Voor onder meer de autobranche en de luchtvaart zal ING nog een tandje moeten bijzetten, want daar loopt het concern juist wat achter op de eigen doelstellingen.