'PostNL goed gepositioneerd voor groei e-commerce'

Gepubliceerd op | Views: 1.571

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Post- en pakketvervoerder PostNL is goed gepositioneerd om van de groei van e-commerce te profiteren. Reden voor kenners van Barclays om het advies op het postbedrijf op te voeren. Barclays rept onder meer over grote schaal en flexibele capaciteit.

Barclays had tot nu toe een voorkeur voor het Belgische postbedrijf Bpost, maar heeft nu meer fiducie in PostNL. Het advies bij de in Amsterdam genoteerde onderneming ging van equal-weight naar overweight. Bij Bpost gebeurde het tegenovergestelde.

ABN AMRO verlaagde juist zijn advies op het aandeel PostNL. Dat ging van buy naar hold. De voorbije dagen zat PostNL stevig in de lift geholpen door een positieve handelsupdate.

Het aandeel PostNL zette zijn opmars donderdag voorlopig voort. Tegen 09.20 uur noteerde het aandeel 0,9 procent hoger op 3,12 euro.