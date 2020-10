Fastned en Tesla openen grootste snellaadstation van Duitsland

quote: Kitchen86 schreef op 8 oktober 2020 10:37:

Nou nou , wat een nieuws. Het aandeel springt omhoog puur doordat het woordje "TESLA" in de kop voorkomt.



Het station heeft een combinatie van 8 FASTNED oplaadpunten en 20 TESLA supercharges.

Man, man, man.. Aandeel doet +50%, wat een grap.

Tsja, het valt me op dat er steeds meer (particuliere) kopers zijn in de markt die helemaal niet meer naar waardering of fundamentals kijken. Ze kopen gewoon iets wat hip en modern is, zoals hernieuwbare energie of cloudbedrijven. Die ontkoppeling van waardering en de prestatie van het aandeel komt op mij heel bevreemdend over.