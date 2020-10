Van Wijnen gaat in nieuwe fabriek Friesland huizen produceren

Mooi initiatief.



300000 te weinig woningen, van Wijnen gaat vanaf 2022 er 4000 per jaar maken.



Het tekort loopt alleen maar verder op. Er komen alleen maar meer mensen bij in Nederland en het aantal eenpersoons huishoudens neemt ook nog is sterk toe.



Laat van Wijnen nog minimaal 10 fabrieken openen en de overheid moet de turbobooster aanzetten op het gebied van Tony houses. Ideaal voor 1 tot 3 persoonshuishoudens. Weinig ruimtebeslag , veel verbinding met de natuur, geweldig voor de starter en gescheiden mensen en duurzaam.



Kan die discussie over het leenstelsel ook meteen de prullenbak in. Die ex- studenten( max lening) kunnen immers wel een tiny house kopen( 20- 40 k) en geen starterswoning( 150-250 k).