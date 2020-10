Van Wijnen gaat in nieuwe fabriek Friesland huizen produceren

Gepubliceerd op | Views: 2.093 | Onderwerpen: huizenmarkt

HEERENVEEN (AFN) - Bouwbedrijf Van Wijnen opent in Heerenveen een nieuwe fabriek waar begin 2022 de eerste circulaire en duurzame woningen geproduceerd moeten worden. In de fabriek moeten jaarlijks 4000 woningen worden gemaakt. De bouw van de nieuwe locatie begint dit najaar.

Volgens Van Wijnen draagt de nieuwe locatie straks bij aan het oplossen van het woningtekort in Nederland. De geproduceerde woningen kennen volgens de bouwonderneming "een korte bouwtijd, zijn betaalbaar, circulair, grotendeels Nul op de Meter, mooi en comfortabel".

Nederland kent nog altijd een woningtekort van zo'n 300.000 huizen. Het aantal opdrachten dataop de plank ligt is lang niet genoeg om die achterstand in te lopen. Tot 2030 zouden er jaarlijks 90.000 woningen bij moeten komen, veel meer dan de 71.000 nieuwbouwwoningen die vorig jaar werden opgeleverd.

Sociale huursector

In de nieuwe fabriek zullen met name voor woningen voor de sociale huursector en betaalbare starterswoningen worden gemaakt. Van Wijnen is naar eigen zeggen met meerdere gemeenten in het noorden van het land in gesprek over deze nieuwe manier van bouwen en hoe daar met de provincie Friesland invulling aan kan worden gegeven.

De fabriek biedt straks werk aan zo'n tweehonderd mensen. Financiële details over de bouw van de locatie zijn niet bekendgemaakt.