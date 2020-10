'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.454

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal donderdag naar verwachting met een kleine winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen. Beleggers verwerken het stevige herstel op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump toch bereid lijkt te zijn om een extra steunpakket te ondertekenen. Eerder trok Trump nog de stekker uit de onderhandelingen met de Democraten over een omvangrijk steunpakket voor de Amerikaanse economie.

Aan het brexit-front verklaarden de Britse onderhandelaars bereid te zijn de gesprekken met de Europese Unie over een nieuw handelsakkoord te staken als er volgende week geen duidelijk zicht op een overeenkomst is. De Britten stapten per 1 februari uit de EU maar tot het eind van het jaar loopt een overgangsperiode waarin de Britten nog de EU-regels volgen. Voor 15 oktober moet er enige duidelijkheid zijn over een mogelijke overeenkomst voor na die tijd.

De Europese chipsector staat in de schijnwerpers na een handelsupdate van Samsung. De Zuid-Koreaanse techreus heeft een uitstekend kwartaal achter de rug. Het concern profiteerde onder meer van de restricties die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de Chinese concurrent Huawei.

SBM Offshore

Op het Damrak zullen maritiem dienstverlener SBM Offshore en postbedrijf PostNL mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van de Franse bank Société Générale schroefden hun aanbeveling voor SBM Offshore op, terwijl ABN AMRO negatiever werd over PostNL

De Europese beurzen bleven woensdag dicht bij huis. De AEX-index sloot 0,1 procent lager op 554,60 punten en de MidKap klom 0,2 procent tot 836,17 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent, terwijl Frankfurt 0,2 procent steeg. Wall Street eindigde stevig hoger. De Dow-Jonesindex klom 1,9 procent tot 28.303,46 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,9 procent.

De euro was 1,1772 dollar waard, tegenover 1,1769 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 40,04 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 42,16 dollar per vat.