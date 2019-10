Core Labs houdt vast aan dividendbeleid

Gepubliceerd op | Views: 317

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories betaalt in het vierde kwartaal een dividend van 0,55 dollar per aandeel in contanten. Dat is even veel als in het voorgaande kwartaal. Dat meldde de aan de beurs in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie.

Voor heel het jaar komt de dividenduitbetaling uit op 2,20 dollar per aandeel.