Powell: Fed gaat weer schuld opkopen

FeD en ECB...

2 instanties die het niet begrijpen.



Ze kopen obligaties op en "hopen" dat banken de economie stimuleren door geld in de markt te pompen.



Hoe dan ???? Want..



1) banken moeten solvabel zijn

2) banken mogen geen risico meer nemen

3) banken mogen niet meer handelen

4) banken moeten risico kwantificeren

5) banken verdienen geen geld aan kredietverlenen

6) bedrijven worden beknot door overheids regels.



Beiden instituten zouden een QE investor officer moeten benoemen om het geld dat vrij komt ook daadwerkelijk besteed kan worden door banken, consument en bedrijven.



Jarenlang is geld de markt ingepompt, maar het is nooit in de economie terecht gekomen.



Zelfs in NL hebben ze 4 jaar lang bezuinigd terwijl ECB 60 miljard in de economie gepompt hadden.



Overheid had geld kunnen stoppen in zorg, onderwijs, huis enz.... maar gelden gjng weer terug naar ECB en banken moesten boeterente betalen.



Wat een joke.