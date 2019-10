Topman stapt op bij Dexia

Gepubliceerd op | Views: 78

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Wouter Devriendt stopt als topman bij Dexia. Hij laat in een verklaring weten op te stappen "om zijn internationale loopbaan een nieuwe wending te geven". Directielid Bart Bronselaer neemt tijdelijk de leiding over van de bank in ontmanteling terwijl de zoektocht naar een opvolger loopt.

Devriendt trok sinds 2016 aan de touwtjes bij Dexia. Het mandaat van Devriendt liep eigenlijk nog enkele maanden door.

Onder zijn leiderschap is de omvang van Dexia meer dan gehalveerd. Dexia wordt sinds de val van de grootbank in 2011, waarbij Belfius de gezonde activiteiten overnam, ondersteund door de Belgische overheid. De restbank bleef achter met de problematische activiteiten. De afbouw daarvan kan nog jaren duren.