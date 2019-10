IMF: groei wereldeconomie verder omlaag

Wat is er mis met een handelsoorlog? Dat is gewoon handel drijven op het scherp van de snede en trachten de spelregels te verbeteren en het speelveld eerlijker te verdelen. Eigenlijk is handelsoorlog een vorm van marktwerking. Je kunt overigens alles wel oorlog noemen. Lekker makkelijk, want oorlog is slecht en je hebt dan direct een oorzaak en hoeft niet verder te kijken naar andere mogelijk meer belangrijke factoren. Beetje eenzijdig en simpel, deze IMF mevrouw. Kijk bijv. ook eens naar de hoeveelheid onrendabele en ineffectieve investeringen in zaken als milieu, de gevolgen van vergrijzing, de grove incompetentie en corruptie van bestuurders vd EU, de kosten van massa immigratie , witwasbanken, het door misinformatie in de hand werken van stikstofhysterie etc. etc. .