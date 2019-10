Nigeriaanse getuige: Shell kocht mij om

Ja, deze getuige heeft het "zogenaamde geld" aangenomen en bewijst dus alleen maar dat hij zelf ook corrupt is. Eerst onder dwang iets moeten tekenen daarna (achteraf dus) nog een toelage krijgen van een Shell medewerker. Wie gelooft dat verhaal nu, zonder dat hij met namen, papier, etc. op de proppen komt. Zo niet, dan loopt deze sukkel ook nog eens het risico te worden veroordeeld voor leugens. Waarschijnlijk heeft hij een douceurtje van een van de aanklagers gehad. Lijkt me meer aannemelijk. Hier trapt toch zeker geen rechter in. Tenzij deze man bewijzen op tafel legt.