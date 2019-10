Nigeriaanse getuige: Shell kocht mij om

Gepubliceerd op | Views: 1.065

DEN HAAG (AFN) - Een Nigeriaanse getuige heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Haag verklaard dat mensen van Shell hem in 1994 hebben omgekocht. De 66-jarige man schetste hoe hij destijds onder dwang van de politie een valse belastende verklaring moest opstellen over een activist die later samen met acht anderen ter dood werd veroordeeld. Mensen van Shell zouden hem vervolgens geld hebben gegeven in ruil voor zijn medewerking.

De activisten waren lid van een beweging die actie voerde tegen vervuiling door de oliewinning in de Nigerdelta. Deze zogenoemde 'Ogoni Negen' kregen de doodstraf, omdat ze door het toenmalige regime verantwoordelijk werden gehouden voor de moord op vier lokale leiders. Vier weduwen van de activisten beschuldigen Shell van medeplichtigheid.