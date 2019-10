'Wall Street staat voor lagere opening'

Gepubliceerd op | Views: 970

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag naar verwachting voor een lagere opening. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de beurzen in Europa. Beleggers wikken en wegen de kansen op een doorbraak in het handelsoverleg tussen China en de Verenigde Staten deze week. Dat de Amerikanen meer Chinese bedrijven op hun zwarte lijst hebben gezet, zal de sfeer tussen de economische grootmachten geen goed doen.

Peking is fel gekant tegen de uitbreiding van het Amerikaanse sanctielijst met 28 ondernemingen en instanties. Bedrijven op de zwarte lijst kunnen geen Amerikaanse producten meer kopen, vergelijkbaar met wat eerder bij telecomconcern Huawei werd gedaan in verband met spionageverdenkingen. Als reden voor de uitbreiding wezen de Amerikanen naar de vermeende mensenrechtenschendingen in China.

China vindt dat de VS zich niet met binnenlandse aangelegenheden moeten bemoeien. Verder werd bevestigd dat de Chinese vicepremier Liu He en Yi Gang, de gouverneur van de Chinese centrale bank, later deze week in Washington zullen aanschuiven voor overleg.

China

Dat de VS later weer aankondigden dat het geldstromen naar China wil inperken, wakkerde echter de mineurstemming verder aan. Onder meer ambtenarenpensioenfondsen zouden geen beleggingen meer mogen doen in Chinese bedrijven. Koersen van Chinese fondsen met een notering in New York zoals Baidu, JD.com en Alibaba staan onder druk.

Verder staat Facebook in de schijnwerpers nu Brussel met wetgeving komt voor cryptovaluta. De techreus werkt met partners aan de ontwikkeling van de eigen libra-munt. In de zomer werd al bekend dat de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie mogelijke concurrentieverstoring door de digitale munt van Facebook onderzoeken.

Boeing

Vliegtuigmaker Boeing staat voor een lagere opening. Volgens The Wall Street Journal is er frictie tussen de VS en Europa over het weer in de lucht toestaan van de gewraakte 737 MAX-toestellen. Die staan uit veiligheidsoverwegingen wereldwijd al maanden aan de grond.

Verder verwerken beleggers cijfers over de producentenprijzen in de VS. Na de slotbel komt kledingmerk Levi Strauss met cijfers. Ook zijn de ogen gericht op een toespraak van Fed-preses Jerome Powell in Denver. Hij spreekt daags voor de publicatie van de notulen van de afgelopen beleidsvergadering.

De Amerikaanse beurzen gingen maandag met verliezen de handel uit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 26.478,02 punten. De brede S&P 500 daalde met 0,5 procent tot 2938,79 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7956,29 punten.