'Verbod investeringen VS in China in de maak'

Gepubliceerd op | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De Verenigde Staten kijken steeds nadrukkelijker naar het beperken van investeringen in Chinese bedrijven. Onder meer Amerikaanse ambtenarenpensioenfondsen zouden geen beleggingen meer mogen doen in Chinese bedrijven. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De plannen kwamen vorige maand al naar buiten samen met een mogelijk verbod voor Chinese bedrijven om een notering aan een Amerikaanse beurs te hebben. Daar was direct veel weerstand tegen en de berichten werden door het Witte Huis als nepnieuws bestempeld. Achter de schermen zijn de gesprekken over de maatregelen echter gewoon doorgegaan.

De plannen voor de aanpak van investeringen in China passen in de handelsoorlog die president Donald Trump met China uitvecht. Eerder deze week zetten de VS ook meerdere Chinese bedrijven, waaronder de grote producent van bewakingscamera's Hikvision, op een zwarte lijst. Daardoor kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen. De bedrijven zijn op die lijst gezet vanwege hun rol bij de Chinese onderdrukking van de islamitische Oeigoeren in de noordwestelijke provincie Xinjiang.