Topman Euronext krijgt nieuwe termijn

PARIJS (AFN) - De aandeelhouders van beursuitbater Euronext hebben tijdens een buitengewone aandeelhouders ingestemd met verschillende benoemingen en herbenoemingen. Zo krijgt Stéphane Boujnah een nieuwe termijn als topman, en werd ook Simone Huis in ‘t Veld opgenomen in de managing board. Zij gaat leiding geven aan Euronext Amsterdam.

Huis in ’t Veld komt over van Deutsche Bank Nederland, waar zij de functie van operationeel directeur had. Ze neemt het roer op Beursplein 5 over van Maurice van Tilburg.

De vergadering ging verder onder meer akkoord met de benoeming van Håvard Abrahamsen als bestuurslid en commissarissen Nathalie Rachou en Morten Thorsrud.