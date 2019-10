Tja in china lozen staal bedrijven alles in de rivieren Als die fabriek acm steel hier alles eraan doet om milieu vriendelijk te zijn waarom dan wel in een land als usa en waarom hebben ze ze zo lang hun gang laten Bovendien hadden ze de fabriek moeten sluiten als ze de wet overtreden

Ik denk dat dit weer een vuil spelletje is van mensen die er veel geld aan overhouden

Vandaag ging acm steel goed omhoog maar na deze bekendmaking meteen down!!!!!!!!!!!!!!