Rechtszaak VS dreigt voor ArcelorMittal

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: staal, Verenigde Staten

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalmaker ArcelorMittal wordt mogelijk aangeklaagd wegens overtredingen van de milieuwetgeving in de Amerikaanse staat Indiana. Een fabriek in die staat loosde afgelopen augustus cyanide en ammonia in een rivier na een stroomstoring. Daardoor stierven duizenden vissen en moest een strand in een nationaal park worden gesloten.

Het Environmental Law & Policy Center dat aangaf ArcelorMittal voor de rechter te willen dagen, stelt dat het staalbedrijf sinds 2015 circa tachtig keer de milieuwetten heeft overtreden. Het bedrijf zou niets hebben gedaan om lozingen van chemicaliën en warm water boven de toegestane waarden te voorkomen. Bovendien zou de fabriek in het plaatsje Burns Harbor de overtredingen niet tijdig hebben gemeld bij de autoriteiten,