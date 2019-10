Randstad wil Steenvoorden als IT-topman

Gepubliceerd op | Views: 354 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzender Randstad wil René Steenvoorden benoemen tot Chief Digital Officer, met een plaats in de Executive Board. Zijn nominatie wordt voorgelegd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 24 maart 2020.

Volgens Randstad kan Steenvoorden bogen op meer dan 25 jaar ervaring met IT, waarvan 15 jaar als informatietechnologiedirecteur in verschillende sectoren. Hij kwam in september 2016 bij Randstad in dienst, waar hij hielp digitalisering en IT-activiteiten te versnellen. Steenvoorden is ook lid van de raad van commissarissen van KPMG Accountants.