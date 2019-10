Gepubliceerd op | Views: 744

AMSTERDAM (AFN) - De uitbater van snellaadstations Fastned draait op operationeel niveau mogelijk binnenkort al quitte. Dat schrijven analisten van ING naar aanleiding van de cijfers over het derde kwartaal van het bedrijf.

Fastned denkt in termen van ebitda break-even te draaien op het moment dat van alle auto's 1 procent tot 1,5 procent elektrisch aangedreven is. Marktvorsers van ING verwachten dat in Nederland dit niveau al voor het einde van het jaar is bereikt, dankzij de relatief sterke verkoop van elektrische auto's van Tesla in de voorbije maanden. Daar komt bovenop dat veel andere autofabrikanten volgend jaar nieuwe elektrische auto's op de markt zetten.

ING wijst er verder op dat de omzetcijfers wederom wijzen op het hoge groeitempo van Fastned. De omzet van de onderneming steeg op jaarbasis met 171 procent tot ruim 1 miljoen euro. Cijfers over winst of verlies presenteerde het bedrijf niet.

ING geeft nog geen beleggingsadvies voor Fastned. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 10.00 uur 6,2 procent hoger op 12,85 euro.