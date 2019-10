Fins Fortum verwerft meerderheid in Uniper

Gepubliceerd op | Views: 13

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Het Finse energiebedrijf Fortum heeft een meerderheidsbelang verworven in Uniper, het afgesplitste en beursgenoteerde onderdeel met de kolen- en gascentrales van het Duitse energieconcern E.ON.

Fortum verwierf een belang van 20,5 procent van investeerders Elliott en Knight Vinke, voor 2,3 miljard euro. Daarmee komt de totale deelneming van de Finnen uit op iets meer dan 70 procent. De totale investering in Uniper liep met de transactie op naar 6,2 miljard euro.

De afronding van de deal is afhankelijk van goedkeuring van toezichthouders in de Verenigde Staten en Rusland. In Europa is geen goedkeuring nodig. De partijen voorzien de deal aan het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Fortum deed eerder een bod op heel Uniper, nadat het een deal sloot om het minderheidsbelang van E.ON te kopen. De bod op de rest van de aandelen werd destijds door Uniper verworpen, met de oproep aan aandeelhouders om het bod niet te accepteren. Het in Düsseldorf gevestigde Uniper is eigenaar van een aantal gas- en kolencentrales in Nederland, in Den Haag, Leiden en Rotterdam. Het bedrijf is daarnaast actief in onder meer Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland.