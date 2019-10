Randstad omlaag in kielzog PageGroup

Gepubliceerd op | Views: 585 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het aandeel van uitzender Randstad noteerde dinsdag lager in het kielzog van de koersval van PageGroup. De Britse branchegenoot kwam met minder dan verwachte cijfers op de proppen en werd daarvoor door beleggers afgestraft op de beurs in Londen met een verlies van bijna 8 procent. De uitzender wees onder meer naar bexit-onzekerheden die het ondernemersvertrouwen in de weg zitten.

Analisten van Morgan Stanley waarschuwden al voor de impact van de PageGroup-cijfers op de koers van branchegenoten. Naast Randstad ging ook de koers van Brunel op het Damrak omlaag. Dat aandeel verloor bij de kleinere fondsen 0,4 procent. Verder stond de koers van het Britse Hays (min 5,4 procent) onder druk. In Zwitserland verloor Adecco 1,2 procent aan beurswaarde.

Randstad stond na een paar minuten handelen 2,2 procent lager op 43,13 euro. Daarmee was het de grootste daler in de AEX-index.