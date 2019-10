AEX lager in afwachtende handel

Gepubliceerd op | Views: 638

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed dinsdag een klein stapje terug. Ook de andere Europese beurzen lieten beperkte koersuitslagen zien. De blik van beleggers bleef gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die donderdag worden hervat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 569,10 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 821,71 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent. Londen steeg een fractie.

Aan het handelsfront heeft Washington meerdere Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet, waaronder de grote producent van bewakingscamera's Hikvision. Door de maatregel kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen. Tegelijkertijd liet president Donald Trump weten voorzichtig optimistisch te zijn over een handelsdeal tussen de VS en China.

RELX

Koploper in de AEX was informatieleverancier RELX met een winst van 1 procent. Uitzender Randstad sloot de rij met een verlies van 2,5 procent, na tegenvallende resultaten en verwachtingen van zijn Britse concurrent PageGroup (min 7,3 procent).

In de MidKap won AMG 1,2 procent. De metalenspecialist kondigde een samenwerking aan met Shell-onderdeel Catalysts & Technologies. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 1,1 procent na publicatie van de vervoerscijfers. Fastned won 5,4 procent op de lokale markt. De uitbater van snellaadstations heeft de omzet in het derde kwartaal meer dan verdubbeld.

Wirecard

Wirecard steeg ruim 1 procent in Frankfurt. De Duitse betalingsverwerker verhoogde zijn verwachtingen voor de langere termijn. In Londen verloor de Britse prijsvechter easyJet meer dan 4 procent na publicatie van de voorlopige jaarcijfers. Het aandeel van London Stock Exchange (LSE) zakte 6 procent. De Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) heeft het bod op zijn Londense branchegenoot ingetrokken.

De euro was 1,0980 dollar waard, tegen 1,0991 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 53,06 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 58,72 dollar per vat.