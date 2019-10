'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.933

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te beginnen. De blik van beleggers blijft gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die donderdag worden hervat.

Aan het handelsfront heeft Washington meerdere Chinese bedrijven op een zwarte lijst gezet, waaronder de grote producent van bewakingscamera's Hikvision. Door de maatregel kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen. Tegelijkertijd liet president Donald Trump weten voorzichtig optimistisch te zijn over een handelsdeal tussen de VS en China.

Op het Damrak kondigde metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) een samenwerking aan met Shell-onderdeel Catalysts & Technologies. De partijen slaan de handen ineen in Shell & AMG Recycling, dat als nieuwe entiteit duurzame oplossingen moet bieden op de lange termijn op het gebied van terugwinnen van katalysatoren en recycling.

KLM

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft ondanks stakingen van grondpersoneel afgelopen maand meer passagiers vervoerd. De maatschappij vervoerde ruim 3,1 miljoen reizigers. Dat betekende een groei met 5,1 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Fastned kwam met een handelsbericht. De uitbater van snellaadstations heeft de omzet in het derde kwartaal meer dan verdubbeld. De opbrengsten stegen daarmee sneller dan het aantal actieve klanten.

Vertrek Kas Bank

Kas Bank verdwijnt na de overname door het Franse Caceis begin november van de beurs in Amsterdam. De laatste handelsdag is op 4 november. Crédit Agricole-dochter Caceis heeft uiteindelijk 97,07 procent van de effectendienstverlener in handen gekregen en begint een uitrookprocedure om de overige stukken in bezit te krijgen.

In Londen staat London Stock Exchange (LSE) in de schijnwerpers. De Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) heeft het bod op zijn Londense branchegenoot ingetrokken.

Koersen

De Europese beurzen wonnen maandag terrein. De AEX-index sloot 0,9 procent hoger op 569,60 punten en de MidKap steeg 1,2 procent tot 821,08 punten. Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent lager op 26.478,02 punten. De brede S&P 500 daalde met 0,5 procent tot 2938,79 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7956,29 punten.

De euro noteerde op 1,0974 dollar, tegen 1,0991 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 53,11 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 58,78 dollar per vat.