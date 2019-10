Wirecard kijkt nog positiever vooruit

Gepubliceerd op | Views: 350

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Fintechbedrijf Wirecard heeft zijn verwachtingen voor de langere termijn verhoogd. De Duitse betalingsverwerker rekent tegen 2025 op een omzet van een slordige 12 miljard euro. Eerder ging de onderneming dat jaar uit van zeker 10 miljard euro aan opbrengsten. Wirecard deed de prognose tijdens zijn investeerdersdag in New York uit de doeken.

Het bedrijfsresultaat moet in 2025 uitkomen op 3,8 miljard euro, tegen 3,3 miljard euro bij een eerdere prognose. Daarmee staat Wirecard naar eigen zeggen voor explosieve groei. Dit jaar rekent de onderneming op een bedrijfsresultaat van minstens 760 miljoen euro.

Het totale transactievolume zal in 2025 op 810 miljard euro uitkomen, aldus de onderneming. Ook hier is Wirecard positiever dan bij een eerdere raming waar het op zeker 710 miljard euro rekende. Om de groei te realiseren mikt Wirecard meer en meer op grote klanten, waar het nu vooral kleinere en middelgrote klanten en partners heeft. Verder moet het gebruik van data en de wereldwijde aanwezigheid de groei van Wirecard aanjagen.