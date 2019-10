Fastned groeit in hoog tempo door

Gepubliceerd op | Views: 553 | Onderwerpen: Fastned

AMSTERDAM (AFN) - De uitbater van snellaadstations Fastned heeft in het derde kwartaal de omzet meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De opbrengsten stegen daarmee sneller dan het aantal actieve klanten.

In de voorbije verslagperiode zette Fastned een omzet in de boeken van iets meer dan 1 miljoen euro, een toename van 171 procent op jaarbasis. Het aantal actieve klanten nam met 143 procent toe tot 30.852, zo komt naar voren uit voorlopige kwartaalcijfers. Cijfers over winst of verlies in het afgelopen kwartaal gaf het bedrijf niet.

Fastned breidt het netwerk van snellaadstations in rap tempo uit. Het bedrijf exploiteert nu in totaal 109 elektrische 'pompstations' in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Een jaar geleden had de onderneming nog 77 van die laadstations in bedrijf.