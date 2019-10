Meer passagiers KLM ondanks stakingen

Gepubliceerd op | Views: 192 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft ondanks stakingen van grondpersoneel afgelopen maand meer passagiers vervoerd. Al met al verwelkomde de maatschappij, die maandag haar honderdjarig jubileum vierde, ruim 3,1 miljoen reizigers. Dat betekende een groei van 5,1 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Door stakingen, in de roep om betere arbeidsvoorwaarden, vielen de voorbije maand tientallen KLM-vluchten uit. Actievoerders legden gedurende drie dagen voor enkele uren het werk neer. Dit zadelde KLM op met een schadepost van enkele miljoenen.

Vliegtuigen van KLM zaten afgelopen maand in doorsnee voor 90 procent vol. Daarmee was KLM iets effectiever dan een jaar eerder toen 89,7 procent van de stoeltjes bezet was. Het aantal beschikbare stoelen steeg met 4 procent.

Air France

Bij zusteronderneming Air France daalde de reizigersstroom de voorbije maand met 1 procent op jaarbasis tot iets minder dan 4,5 miljoen passagiers. Wel zaten vliegtuigen van de Franse maatschappij iets voller. In doorsnee was 87,4 procent van de stoeltjes bezet, tegen 86,6 procent een jaar eerder. Transavia maakte de sterkste passagiersgroei door. Met een totaal van bijna 1,8 miljoen reizigers was sprake van een toename van 5,4 procent, waarbij vliegtuigen in doorsnee voor 94,5 procent vol zaten.

Air France-KLM zag de totale passagiersstroom in september met 2,2 procent stijgen tot 9,3 miljoen personen. De omzet per gevlogen kilometer per stoeltje, een belangrijke graadmeter voor efficiëntie, viel 3,1 procent hoger uit.

Bij de vrachtdivisie van de luchtvaartonderneming was sprake van een krimp van het vervoerd volume met bijna 4 procent. De vrachtruimen zaten in doorsnee voor 57 procent vol.