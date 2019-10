Consumentenprijzen weer wat omlaag

quote: deschaker schreef op 8 okt 2019 om 07:29:



klopt de kop wel?

In principe klopt de kop wel, bedenk echter dat het CBS verlengstuk is van onze volksverlakkers, en als je het op lange termijn bekijkt is het niets anders dan een gevalletje waarbij de normale burgers stelselmatig een poot uitgetrokken worden en ze gewoon zand in de ogen gestrooid wordt.Ja, prijzen van groenten en fruit dalen, logisch, de oogsten zijn dit jaar goed, vorig jaar was het een ramp door de hete zomer, je hebt dus meer aanbod en de prijzen dalen.Vorig jaar waren aardappels schreeuwend duur, nu zijn ze t.o.v. 2 jaar terug nog steeds flink duurder.Vlees wordt onbetaalbaar door alle verstikkende regels.Verder snap ik niet wat een vakantiepark er mee te maken heeft, augustus is de vakantiemaand en dan wordt er de hoofdprijs betaald, logisch toch dat de prijzen in september gaan dalen omdat dan bijna geen hond meer op vakantie gaat.In september gaan ook de onverkochte voorraden met zomerkleding en schoenen in de uitverkoop, altijd een mooi moment om in te slaan.Al met al worden we gewoon flink gemangeld, gemiddeld is alles ruim twee en en half procent duurder geworden in een tijdsbestek van een jaar.De grootste oorzaak is de verhoogde BTW.Ja, het klopt, de ongewenste inflatie komt flink op stoom, maar wees gerust, er zal nog een grotere bak met ellende over ons heenkomen.Oorzaak: Het knellende juk van Brussel!Oplossing: Met gezwinde spoed uit de Euro en weer baas in eigen land!