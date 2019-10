VS zetten Chinese cameramaker op zwarte lijst

Duidelijk

Provoceren om China uit de tent te lokken om zolang mogelijk nog de wereld leider te kunnen blijven.

China is allang begonnen om een ander machtsblok te vormen met: "de vijand van mijn vijand is mijn vriend" strategie.

Rusland and Iran zijn de de belangrijkste vrienden en er zullen er meer volgen.

Hongkong is op dit moment het traditionele speeltje om de boel te laten escaleren, waar de Yankees achter zitten net als oorlogen voeren voor het zelfbehoud van de wereldmacht.

Nu dus ook vuur nog meer op porren met de economisch boycotten met misbruik van de Oeigoeren met een bonus uitkomst omdat het islamitische volk betreft

Amerika het land met de onbegrensde mogelijkheden inclusief geen moraal en geen moreel erop nahouden!

De wereldbank met dollars zal uiteindelijk ten gronde gaan en Amerika zit vanaf dan aan de bedelstaf en is het einde oefening