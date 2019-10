VS zetten Chinese cameramaker op zwarte lijst

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zetten meerdere Chinese bedrijven op een zwarte lijst, waaronder de grote producent van bewakingscamera's Hikvision. Door de maatregel kunnen ze geen Amerikaanse technologie meer kopen, vergelijkbaar met wat eerder bij telecomconcern Huawei werd gedaan in verband met spionageverdenkingen.

De regering van president Donald Trump is bezorgd over de rol die de bedrijven spelen bij de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren. Dat is een islamitisch volk in het westen van het land.

Zo zou de surveillanceapparatuur van Hikvision gebruikt worden in bijvoorbeeld interneringskampen waarin volgens schattingen 1 miljoen Oeigoeren worden vastgehouden. Hikvision is marktleider op het gebied van surveillanceapparatuur waaronder beveiligingscamera's die wereldwijd worden verkocht.

Handelsoverleg

Het bericht over de zwarte lijst kwam van het Amerikaanse ministerie van Handel. Min of meer gelijktijdig sprak president Donald Trump ten overstaan van Amerikaanse media over het handelsoverleg tussen China en de VS later deze week. Daarbij liet hij zich voorzichtig optimistisch uit: "We denken dat er een kans is dat we iets heel wezenlijks kunnen doen."

Trump zei echter ook dat hij hoopt dat China een humane oplossing vindt voor de politieke protesten in Hongkong en dat de situatie de besprekingen kan schaden. Daarnaast benadrukte de president dat hij geen genoegen zal nemen met een gedeeltelijke handelsdeal.