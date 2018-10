Tech omlaag in middaghandel Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 631

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de handel in de min. Daarmee kreeg de verliesreeks van eind vorige week een vervolg. Net als in Europa blijven de zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict en de Italiaanse begrotingsplannen boven de markt hangen. Google-moederbedrijf Alphabet ging omlaag na nieuws over een datalek.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 26.333 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent naar 2876 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,6 procent in tot 7742 punten.

Vorige week zorgden sterk stijgende rentes op Amerikaanse staatsobligaties voor flinke druk op de aandelenhandel. Maandag echter is de handel in staatsobligaties in de Verenigde Staten gesloten vanwege Columbus Day.

Google

Alphabet ging 2,1 procent omlaag na een bericht van The Wall Street Journal over een groot datalek bij Google. Privégegevens van honderdduizenden gebruikers van het sociale netwerk Google Plus waren toegankelijk. Google zou het probleem geprobeerd hebben onder het tapijt te vegen.

Autofabrikant Tesla ging na een positieve opening 4,6 procent omlaag. De maker van elektrische auto's meldde zondag dat het in zijn doel om van zijn nieuwe Model 3 de veiligste auto op de weg te maken is geslaagd. Een veiligheidsrapport bevestigde dat.

General Electric

GE Capital, de investeringsdivisie van industrieel conglomeraat General Electric (GE), liet weten een pakket beleggingen in onder meer duurzame energie te verkopen aan investeerder Apollo. Volgens de partijen gaat het om investeringen met een waarde van ongeveer 1 miljard dollar. GE steeg 2,6 procent.

Thomson Reuters verloor 0,9 procent. De informatie- en nieuwsleverancier kondigde aan 10 miljard dollar te willen uitkeren aan aandeelhouders, door een aandeleninkoop, dividendverhoging en een speciaal dividend. Dat geld is afkomstig van de verkoop van een meerderheidsbelang in de tak die data en analyses verkoopt aan de financiële sector aan investeerder Blackstone.

Axalta

Verffabrikant Axalta Coating Systems steeg 1,8 procent. Topman Terrence Hahn is met onmiddellijke vervangen door financieel directeur Robert Bryant na een onderzoek naar gedrag dat niet is toegestaan volgens de bedrijfsnormen. De kwestie zou niet gerelateerd zijn aan financiële zaken.

De euro was 1,1480 dollar waard, tegen 1,1479 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 74,01 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,7 procent tot 83,61 dollar per vat.