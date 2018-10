EU kijkt naar Deense waakhond om Danske Bank

Gepubliceerd op | Views: 574 | Onderwerpen: Europa

LONDEN (AFN/RTR) - De Europese Unie is een onderzoek begonnen naar de financieel toezichthouder van Denemarken. De Europese Bankenautoriteit (EBA) wil weten hoe het nationale toezicht verliep op Danske Bank, dat wordt verdacht van betrokkenheid bij witwassen.

Danske Bank ligt onder vuur, omdat via zijn Estse onderdeel tussen 2007 en 2015 honderden miljoenen zouden zijn witgewassen. Het openbaar ministerie in de Verenigde Staten kondigde vorige week een onderzoek naar de Deense bank aan. In eigen land is de bank al langer in beeld bij justitie. Topman Thomas Borgen trad vorige maand terug wegens de kwestie.

De Europese Bankenautoriteit voert nu een voorlopig onderzoek uit naar mogelijk schendingen van Europees recht, liet voorzitter Andrea Enria het Europees Parlement weten. De Europese bankenwaakhond kan op basis van zo'n onderzoek aanbevelingen doen die nationale toezichthouders moeten opvolgen.